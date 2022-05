Spinazzola torna in campo: "Momento atteso dieci mesi. Ora sogno la finale di Tirana"

Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, è ritornato oggi in campo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per più di dieci mesi. Nel post della sconfitta dei giallorossi con la Fiorentina, ha parlato a DAZN: “Non ho pensato ai mesi fuori, mi sento bene e tranquillo. Non vedevo l’ora di tornare in campo. 3-4 minuti sono importanti per queste tre partite che mancano”.

Qual è stato l’ultimo pensiero prima di entrare in campo?

“Che finalmente era arrivato il momento che ho sognato in questi dieci mesi. Lo aspettavo da tanto e sono stato felice. La felicità più grande è stata tornare nel gruppo e sentirmi a mio agio di nuovo”.

Tornerai più forte di prima dell’infortunio.

“Posso diventare più forte e me lo auguro”.

Tirana è una motivazione in più?

“Io speravo di arrivarci per la Roma, per i tifosi, ma anche per me. È importante anche solo sognare di giocare la finale e sentirmi di nuovo me stesso e di dare un contributo alla squadra. Ora dobbiamo giocare queste due partite per finire bene il campionato”.