Stasera Inter-Sassuolo, Conte sorride: tutto il gruppo squadra negativo all'ultimo giro di tamponi

Anche oggi arrivano ottime notizie in casa Inter dai test molecolari svolti ieri: tutto il gruppo squadra è risultato infatti negativo dall'ultimo giro di tamponi, quindi nessun problema per Antonio Conte in vista del recupero contro il Sassuolo (in programma oggi alle 18.45). Si temeva soprattutto per le posizioni di Barella, Sensi e Bastoni, i tre nazionali di Mancini, dopo lo scoppio del focolaio nel ritiro azzurro nell'ultima sosta.