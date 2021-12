Stessa scadenza, diverso destino? Bernardeschi si è ripreso la Juve, De Sciglio no

Italiani, polivalenti, apprezzati dai tifosi a fasi alterne. Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio hanno parecchie cose in comune, a partire ovviamente dal fatto di vestire la stessa maglia, quella della Juventus. Altro piccolo dettaglio: sono entrambi in scadenza di contratto, il 30 giugno 2022, e vengono da un paio di stagioni non esattamente esaltanti. Così, il loro rinnovo è un tema, in un momento delicato sotto questo punto di vista, per tutti e non soltanto per il club bianconero, che però è alle prese con più di una situazione da monitorare, Dybala su tutti. Una piccola grande differenza, in ogni caso, c’è.

La cura Allegri ha funzionato: Bernardeschi si è ripreso la Juve. De Sciglio no. O non ancora, nulla vieta al terzino ex Milan di vivere un girone di ritorno a mille all’ora. Al momento, però, il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juve ha avuto effetti positivi soltanto - o soprattutto - sul fantasista carrarino. Col bis del tecnico livornese, infatti, era previsto da molti che la squadra piemontese tornasse a puntare con maggior convinzione su Bernardeschi e De Sciglio, entrambi notoriamente apprezzati da Allegri. Nel primo caso, è andata proprio così: dopo qualche difficoltà iniziale, l’ex viola sta vivendo un momento d’oro, culminato col ritorno al gol in Serie A 513 giorni dopo l’ultima volta. Il prolungamento non è scontato - anche perché bisogna essere in due a firmare - ma dalla società bianconera filtra la volontà di andare avanti: se doveva guadagnarselo sul campo, dopo un paio di anni sottotono - e qualche dichiarazione non proprio entusiasmante nella stagione di Pirlo - Berna lo ha fatto. Discorso diverso per l’ex milanista, complice qualche infortunio di troppo: a oggi, De Sciglio non è riuscito a ritagliarsi un posto al sole nella rosa bianconera. Anzi: a destra sembra ormai codificata l’alternanza Danilo-Cuadrado, a sinistra ha messo la freccia Pellegrini come vice - oggi forse anche qualcosa in più - di Alex Sandro. Col risultato che anche trovare spazio, da qui a fine campionato, è diventato un po’ più complicato di prima. E il futuro è tutto da scrivere.