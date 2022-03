Stop Giroud, nulla di grave: per il 9 del Milan né esami strumentali né punti di sutura

Nulla di grave per Olivier Giroud. Autore del gol decisivo ieri sera al Maradona in Napoli-Milan 0-1, il centravanti francese non dovrà sottoporsi a esami alla caviglia, sia per la distorsione che per la ferita. Non sono stati applicati nemmeno i punti sul taglio provocato dall'intervento di Koulibaly. Nulla di grave, insomma: domani verrà valutato alla ripresa degli allenamenti Milan.