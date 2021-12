Strada tracciata: niente instant team e all in sui giovani. Da Felix a Bove, ecco l'oro di Roma

vedi letture

La Roma si morde le mani nel vedere l’exploit di Frattesi e Scamacca con il Sassuolo. Entrambi cresciuti nelle giovanili della Roma, ma in rampa di lancio lontano dalla Capitale e pronti a fare le fortune dei top club italiani tra il prossimo mercato e quello estivo. La società giallorossa, però, non vuole ripetere gli errori del passato e dall’arrivo di Tiago Pinto sono stati diversi i giovani rinnovati e lanciati. Soprattutto Mourinho, complice una rosa imperfetta, sta lavorando molto con i talenti prodotti trovati da Bruno Conti e cresciuti da Alberto De Rossi. Solamente ieri sono arrivati i rinnovi di Bove e Zalewski (2025) e Darboe (2026), ma a marzo scorso c’era stato anche quello di Tripi (2024). “Il prolungamento di questi contratti è esemplificativo della politica della società” ha spiegato Pinto. E all’alba del calciomercato invernale non poteva essere segnale meno inequivocabile: niente instant team, l’obiettivo è vincere nel medio lungo periodo valorizzando parco giocatori e talenti prodotti in casa.

Per questo dei 25 giocatori fin qui usati da Mourinho in stagione, cinque sono nati dopo il 2001 e altri due (Ndiaye e Tripi) sono comunque rientrati nelle ultime convocazioni prima di Natale. Seminare ora per raccogliere tra qualche anno, questa è la mission del club, nonostante poi qualche prima risposta sia arrivata già nell’immediato. Vedi Felix, entrato stabilmente nelle turnazioni del tecnico dopo la doppietta scaccia guai di Genova. Bove anche ha sbalordito all’esordio da titolare contro il Cska Sofia e da quel giorno lo Special One lo ha premiato anche con qualche minuto in Serie A. Non è mancato poi l’esordio di Volpato nei minuti finale di Roma-Inter e per giunta davanti gli occhi di chi per primo ci ha creduto: Francesco Totti con la sua agenzia di scouting. Insomma, a Trigoria il vento sta cambiando. Alle partite della Primavera in casa difficilmente sugli spalti manca Mourinho, sempre vigile sui giovani di Alberto De Rossi. Così ha deciso di “rubarsi” Felix per la prima squadra e così ha deciso di voler tendere una mano alla società che sta provando ad accontentarlo in tutto. Meno richieste dal mercato, più mirate e crescita dei giovani: chissà se la ricetta sarà vincente.