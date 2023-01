Striscione contro Zaniolo: "Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori"

vedi letture

Striscione all'esterno di Trigoria apparso in serata, dopo Napoli-Roma 2-1. "Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori... Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori", il testo del messaggio dei tifosi giallorossi con chiaro riferimento a Nicolò Zaniolo, attaccante che ha chiesto la cessione ma ha rifiutato il Bournemouth.