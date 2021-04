Super Sassuolo a San Siro. De Zerbi: presa di posizione da 92 minuti di applausi!

Superlega? No, SuperSassuolo! I neroverdi si sono presi una bella 'rivincita', se mai fosse giusto chiamarla così, sui ricchi, potenti e prepotenti, per usare le parole di Roberto De Zerbi. Nelle ultime ore è successo di tutto. Davide può vincere contro Golia. Ma Golia ha provato a cancellare questo sogno, a far sparire il merito sportivo dal mondo del calcio. La revolucion guidata da 12 tra i più potenti club d'Europa e del mondo è miseramente fallita. La rivolta popolare ha dato i suoi frutti. In pochi, in Italia, hanno preso posizione sull'argomento. Uno di questi è stato sicuramente il tecnico del Sassuolo De Zerbi che ha utilizzato parole forti, toni duri, parlando di "colpo di stato". Ma d'altronde l'argomento lo consentiva.

Tanti elogi ma anche tante critiche. De Zerbi però, comunque la si pensi, ci ha messo la faccia. Ancora una volta. E anche solo per questo merita, per usare una citazione fantozziana, "92 minuti di applausi!". Non si è nascosto dietro a un dito, non lo ha mai fatto. E ancora una volta ha esposto il suo pensiero perché, da vero amante del calcio, si è sentito ferito, derubato da quel sogno che aveva da bambino e che ancora gli permette di andare avanti. E che permette a tantissimi ragazzi di continuare a lottare per qualcosa di importante. "Forse mi sono precluso la possibilità di andare un giorno ad allenare Inter, Juve o Milan ma lo rifarei" le sue parole. La rassicuriamo cara mister: nel calcio la memoria è corta. Cortissima.

Ironia della sorte, il piccolo Sassuolo ha battuto il grande Milan, che aveva aderito al progetto della Superlega. De Zerbi aveva detto: "Non ho voglia di giocare la partita ma se mi obbligheranno ci andrò". A San Siro si è presentato ed è pure tornato a casa con i 3 punti in saccoccia. Tre punti targati Giacomo Raspadori, prodotto del settore giovanile del Sassuolo. Altro messaggio indiretto della notte di San Siro spedito dal Sassuolo ai potenti del calcio che hanno mandato in rovina il sistema. Si può fare calcio alla giusta maniera. Il classe 2000 neroverde che ribalta il Milan in meno di 7 minuti ne è un chiaro esempio. E se lo gode il Sassuolo Calcio. Ma anche il calcio italiano. Sì, ora il Sassuolo si sente...in Raspa di lancio!