Svezia, Svanberg: "Appena vedo Ibrahimovic gli chiederò: 'Perché non sei venuto a Bologna?'"

Convocato dalla Svezia dopo un'ottima prima parte di stagione col Bologna, il centrocampista Mattias Svanberg parla a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche su Ibrahimovic: "Come lui non c'è nessuno. Adesso che ce l'ho qui, in nazionale, una delle prime cose che gli chiederò è 'Perché non sei venuto a Bologna? Ti saresti trovato bene...'. Peccato".