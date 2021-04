Tanta Atalanta, Roma in partita grazie a Pau Lopez: Dea avanti 1-0 al 45'. Decide Malinovskyi

vedi letture

Una grande Atalanta mette a ferro e fuoco la difesa della Roma, in una partita fin qui molto divertente. Al 45’ il risultato è di 1-0 in favore della Dea, grazie alla rete siglata da Ruslan Malinovskyi a metà primo tempo.

PAU LOPEZ PROTAGONISTA - Non che la Roma giochi male, anzi. È solo che la squadra di Gasperini attacca e difende a grane velocità. Il principale pericolo per gli ospiti è un colpo quasi a botta sicura di Pellegrini al quarto d’ora, chiuso da Djimsiti. Prima e dopo, tanta Atalanta: già in avvio Pau Lopez è chiamato in causa proprio dall’ucraino, poi duella con Zapata al 20’. Gran parata dello spagnolo su Freuler al 34’ per un’occasione che sarebbe valsa il raddoppio. Proteste finali dei padroni di casa dopo un contatto in area Pellegrini-Djimsiti: Calvarese non ravvisa gli estremi del calcio di rigore e manda tutti negli spogliatoi.