Terim benedice Calhanoglu-Inter: "Decisione per restare al top, non mi sorprende l'addio al Milan"

Quasi un secondo padre per Hakan Calhanoglu: fu lui, infatti, a spalancargli le porte della Nazionale turca. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fatih Terim ha commentato così il passaggio in nerazzurro dell'ex Milan: "La cosa bella di questo trasferimento è che Hakan ha potuto scegliere il suo destino: ha voluto l’Inter per restare al top. E non sono sorpreso che sia passato da una squadra all’altra di Milano: dopo quattro anni ci sta. Ormai conosce il Paese e il campionato: sa come poter competere al massimo".

Il tecnico del Galatasaray ha poi aggiunto un paragone tra Calhanoglu ed Eriksen: "Durante i suoi anni all’Ajax, Eriksen era un classico numero 10, ma col tempo ha dimostrato di poter giocare quasi sulla linea degli attaccanti o da mezzala per poter stare dentro al gioco più a lungo. Anche Hakan, come Christian, ha attraversato un’importante trasformazione in Italia ed è migliorato tantissimo tatticamente".