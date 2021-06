Terim consiglia Demiral: "Se resterà alla Juve si guadagnerà le chance di cui ha bisogno"

Demiral deve lasciare la Juve per giocare di più? A rispondere alla domanda, nell'intervista al Corriere della Sera, è l'ex ct della Turchia, Fatih Terim: È un esempio per la gioventù turca perché è arrivato presto al top nonostante gli ostacoli. Si è messo alla prova in una grande squadra: per me ha la durezza dei difensori anni 90 e la visione di gioco moderna. Se resterà alla Juve si guadagnerà le opportunità di cui ha bisogno".