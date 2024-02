Theo Hernandez per il Bayern? Lui fa 200 col Milan e scrive: "Il meglio deve ancora venire"

Theo Hernandez è sempre più colonna portante del Milan, in campo e fuori come uomo immagine. Il francese nella sfida pareggiata ieri contro l'Atalanta a San Siro ha staccato il prestigioso traguardo delle 200 presenze in maglia rossonera e sui social ha festeggiato questo step: "Felice e orgoglioso di aver raggiunto le 200 presenze con il Milan e il meglio deve ancora venire", ha scritto Theo sui propri canali social.

Un'ammissione d'amore che arriva nelle ore in cui dalla Germania, precisamente dalla Bild, si parla di un forte interessamento del Bayern Monaco per lui. I bavaresi, in estate, perderanno Alphonso Davies sulla corsia mancina e per la sua sostituzione avrebbero individuato proprio nel francese il possibile sostituto.