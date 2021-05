tmw Atalanta-Boupendza, la trattativa continua. A 8 milioni l'Hatayspor direbbe sì

L'Atalanta continua a trattare per Aaron Boupendza, attaccante 25enne del Gabon di proprietà dell'Hatayspor in Turchia, dove in questa stagione ha segnato ben 22 gol: un obiettivo ritenuto molto interessante per la Dea, che prosegue nei discorsi col club turco dopo l'offerta degli scorsi giorni. Secondo quanto da noi raccolto il prezzo del calciatore dovrebbe essere sugli 8 milioni di euro, cifra a cui arriverebbe il via libera da parte dell'Hatayspor.