tmw Atalanta, il Nizza piomba sull'obiettivo Stengs. Oggi gli agenti incontrano il club francese

Ostacolo francese per l’Atalanta nella corsa a Calvin Stengs, esterno destro classe ‘98. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il Nizza avrebbe messo gli occhi sul calciatore dell’Az Alkmaar tanto che nella giornata di oggi l'entourage del giocatore, gestito da Mino Raiola, sarà in Costa Azzurra per parlare con il club.