Benevento, bloccato Montassar Talbi per la prossima stagione: accordo fino al 2024

Presente, ma anche futuro. Il Benevento del presidente Vigorito e del direttore sportivo Foggia sono al lavoro per perfezionare l'acquisto della punta per la seconda parte di stagione ma già attenti anche a eventuali occasioni per la prossima stagione. E in vista del prossimo campionato, il club sannita ha raggiunto un accordo di massima per tre stagioni con Montassar Talbi, difensore tunisino classe '98 legato al Rizespor da un contratto in scadenza a giugno.

Sarà difficile anticipare l'operazione a gennaio, anche perché Talbi - dopo aver saltato la prima parte di stagione - ha giocato da titolare le ultime 5 gare di campionato. Ma per l'estate l'accordo di massima è chiuso: Talbi da luglio al Benevento, intesa raggiunta.