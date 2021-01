tmw Benevento, colpo in difesa: visite mediche ok, firma Depaoli

vedi letture

Nuovo innesto in difesa per il Benevento. Dopo l'infortunio di Gaetano Letizia, la società e la dirigenza corrono ai ripari e mettono a disposizione dell'allenatore un calciatore interessante. In questo momento è finito l'incontro decisivo con Fabio Depaoli, scuola Atalanta di proprietà della Sampdoria. La trattativa, nata sul finire della scorsa settimana, si è sbloccata in mattinata e il giocatore sarà a disposizione dello staff tecnico già nella giornata di domani, quando firmerà il contratto sperando di scendere in campo già nella sfida di sabato sera contro l'Inter. Classe 1997, il terzino di Riva del Garda ha collezionato anche un'esperienza in Champions League l'anno scorso. La formula sarà trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.