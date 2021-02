tmw Bergomi su Pirlo: "Diventa Allegri nei momenti duri. Ma sulla Juve sospendo il giudizio..."

Lunga intervista a Tuttomercatoweb.com per Beppe Bergomi dove tra i tanti temi trattati c'è stato spazio anche per la Juventus.

"Se stiamo solo sui risultati, che dire? Ha vinto la Supercoppa, è in finale di Coppa Italia, sarebbe vicina all'Inter in caso di successo odierno e in Champions ha 90' per ribaltare la questione".

Però...

"Poi andiamo sul gioco, su quel che propone e vediamo troppi alti e bassi. E' condizionato dagli infortuni? Dal fatto che mancano dei giocatori? Certo è che penso si possa fare di più e meglio. Però sulla Juventus, conoscendo le qualità caratteriali e il dna sulla squadra, serve sospendere il giudizio".

Non si è ancora capito quale sia la vera Juventus.

"Credo che Pirlo ce l'abbia in testa, però manca Cuadrado che è quello che gli permette di fare le rotazioni che vuole. Sono anche io per una squadra che abbia un undici base, perché ho avuto un maestro come Trapattoni, e dunque per una squadra con gerarchie. Poi è un campionato anomalo, il turnover ci sta, però avere in testa un undici base è fondamentale. Però la Juventus mi mette in difficoltà... Ha preso determinati giocatori, cerca di metterli dentro, prova ancora e ancora".

Come Kulusevski, ancora attaccante

"Mi piace ma se lo fai giocare spalle alla porta, perde il valore. Fa bene Chiesa perché gioca nel suo ruolo. La Juventus è tutta da scoprire, però è un punto di domanda".

Sospendiamo il giudizio, allora

"E' l'unica squadra che mi manda in confusione. Hanno cambiato Allegri che è tra i migliori in assoluto, Pirlo ora ha le sue idee, è andato avanti, e nelle difficoltà prosegue. Però sotto l'aspetto del gioco è stata altalenante e quando ha fatto le cose migliori l'ha fatto...".

Diventando Allegri?

"Già. Diventando Allegri".

