tmw Bologna, idea Strefezza se parte Orsolini in attacco: sullo sfondo il Torino

Ci ha pensato il Torino, che ora è sullo sfondo. Adesso è la volta del Bologna, secondo quanto raccolto da TMW. Dopo l'ottima stagione in Serie B, Gabriel Strefezza ha gli occhi di diversi club puntati addosso e l'ultimo che potrebbe iscriversi alla corsa è proprio quello rossoblù. Nel caso in cui Orsolini dovesse salutare i felsinei, ecco allora che l'ex SPAL diventerebbe obiettivo concreto per l'attacco di Sinisa Mihajlovic.