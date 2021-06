tmw Cagliari, Giulini: "Nainggolan resta? Prematuro. Non ho parlato con l'Inter di Nandez"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, all'uscita dall'Assemblea di Lega, non s'è voluto sbottonare su una possibile trattativa con l'Inter riguardante Nandez e Nainggolan: "No, no, oggi con l'Inter abbiamo parlato di altro. Può essere intavolata questa doppia trattativa? Non lo so, non credo. E' prematuro parlare di Nainggolan. Cragno rimane? E' troppo presto".