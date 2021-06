tmw Contatti fra Cagliari e Zenit per Driussi. Lo scoglio dello stipendio può essere superato

Contatti fra il Cagliari e lo Zenit San Pietroburgo per il centrocampista offensivo argentino Sebastian Driussi. Il club russo, infatti, vorrebbe cederlo anche per liberare il posto da extracomunitario, con la richiesta per il cartellino che si aggira attorno ai 7 milioni di euro. Driussi, classe '96, ha il passaporto italiano e guadagna 2,5 milioni a stagione. Non è da escludere, in questo senso, che il giocatore possa abbassarsi lo stipendio pur di venire in Italia (il suo contratto scade a giugno 2022).