tmw Dzeko-Sanchez, la possibile soluzione di Inter e Roma per gli ingaggi: domani la decisione

vedi letture

Nuovi aggiornamenti sullo scambio tra Inter e Roma, con protagonisti Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Le due società lavorano per trovare la quadra sugli ingaggi, diversi al lordo perché quello del cileno può beneficiare degli sgravi legati al Decreto Crescita mentre quello del bosniaco no. Da qui, l’idea: se l’affare dovesse andare in porto, ciascuna società continuerebbe a pagare l’ingaggio di quello che attualmente è il proprio calciatore (quindi l’Inter di Sanchez e la Roma di Dzeko), considerato che per esempio l’Inter non può sforare il monte ingaggi fissato (mentre le difficoltà della Roma sono legate prevalentemente all’indice di liquidità). La decisione definitiva è attesa per domani, la proposta che potrebbe sbloccare l’affare nasce dall’Inter, consapevole che lo scambio risolverebbe anzitutto un problema della Roma, e porterebbe a Conte un giocatore molto gradito al tecnico, per il quale l’unico dubbio è legato al rischio di stravolgere le dinamiche di spogliatoio.