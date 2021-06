tmw Eriksson: "Kulusevski ha un potenziale enorme: lui e Isak i talenti di questa Svezia"

Intervistato da TMW per presentare la sua Svezia nel giorno dell’esordio a Euro 2020, mister Sven-Göran Eriksson ha speso belle parole per il giovane talento della Juventus e della Nazionale gialloblù Dejan Kulusevski: "Dejan è un calciatore duttile e dal grande potenziale. La Juventus si è assicurata una promessa veramente interessante in chiave futura. Tra i talenti della Svezia, mi piace poi molto anche Alexander Isak della Real Sociedad. È un classe '99 e quest'anno in Spagna ha fatto quasi 20 gol".