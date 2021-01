tmw Genoa, ecco Onguene dal Salisburgo: visite mediche per il difensore, le immagini

Dopo l'arrivo di Kevin Strootman, altro colpo in entrata per il Genoa che rinforza anche la difesa. Visite mediche in corso, infatti, per l'arrivo del camerunense Jerome Onguene, 23enne che si trasferisce dal Salisburgo al Grifone con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Ecco il video di TMW con l'arrivo del giocatore in clinica per le visite di rito: