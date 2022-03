ufficiale Eintracht Francoforte, preso per luglio l'ex genoano Onguene

L'Eintracht Francoforte annuncia un acquisto in vista della prossima stagione. Si tratta di Jerome Onguéné, proveniente dal Salisburgo. 24 anni, il difensore camerunese si è legato al club tedesco fino al 2027. Il giocatore è una vecchia conoscenza del calcio italiano, per aver militato sei mesi in prestito al Genoa.