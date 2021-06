tmw Grifo carica gli azzurri: "Italia, io ci credo. Fiero di aver fatto parte dei 33 di Mancini"

vedi letture

Anche Vincenzo Grifo, questa sera, farà ovviamente il tifo per la sua Italia. Dopo aver segnato le prime due reti in Nazionale lo scorso novembre, sfiorando la convocazione per Euro 2020 (era nella lista dei 33 del ct Roberto Mancini), l'esterno offensivo del Friburgo ha voluto mandare un messaggio - in un'intervista esclusiva concessa a TuttoMercatoWeb.com - ai suoi compagni azzurri in vista del grande esordio con la Turchia. "Forza Italia! I miei compagni sanno cosa devono fare, il ct Mancini allena dei bravi ragazzi oltre che dei professionisti di alto livello. Questo gruppo ha tanta qualità e tanta grinta, in due anni e mezzo abbiamo fatto un bellissimo percorso e possiamo arrivare lontano. Out da Euro 2020? L'esclusione finale mi ha fatto male, ma sono comunque fiero di aver fatto parte di questa squadra e di essere rientrato nella lista dei 33. Vincere l'Europeo? Io ci credo, i miei compagni pure... Mando a tutti loro un grande abbraccio e un grosso in bocca al lupo, stasera anch'io sarò davanti alla televisione a fare il tifo per loro".

Nei prossimi giorni su TMW l'intervista completa a Vincenzo Grifo su Italia, Germania ed Euro 2020!