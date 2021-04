tmw Il Barça sfida Roma e Lazio per Lisandro Martinez: contatti con l'Ajax, è alternativa ad Alaba

Il Barcellona cerca rinforzi in difesa e ormai da mesi segue con grande attenzione il profilo di Lisandro Martinez. Prossimo avversario della Roma ai quarti di finale di Europa League, il classe '98 oggi rappresenta infatti la grande alternativa ad Alaba come nuovo jolly della retroguardia di Koeman (centrale o terzino).

Secondo quanto raccolto da TMW, tra Barça e Ajax ci sarebbero già stati così i primi contatti, con una valutazione di mercato fissata intorno ai 20-25 milioni di euro. Il nuovo presidente Joan Laporta sta ancora facendo le sue valutazioni sulle finanze del club per determinare il budget in vista della prossima estate, ma all'interno della società blaugrana c'è la consapevolezza di poter sfruttare il proprio canale preferenziale coi lancieri per trovare una formula che accontenti tutti, così come quella di non dover garantire al giovane talento argentino lo stesso ingente stipendio che servirebbe per convincere l'austriaco in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero.

Il Barcellona, in ogni caso, non è certo l'unica squadra interessata a Lisandro Martinez, che in Italia piace non poco sia alla Roma che alla Lazio. Senza dimenticare i sondaggi del Paris Saint-Germain.