tmw Inter, cessioni in vista per Esposito e Pinamonti. L'obiettivo è salutarli entro il 30 giugno

L'Inter si muove sul mercato in uscita ed entro la fine di giugno spera di piazzare alcuni giocatori per far quadrare i conti a livello di bilancio. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW in attesa dell'offerta giusta per Achraf Hakimi (contatti continui con il PSG) e rallentata la trattativa con lo Sporting per Joao Mario (qualcosa si muove con altri club in Spagna e Francia), i nerazzurri stanno spingendo per cedere a titolo definitivo, Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti.