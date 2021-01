tmw Inter, ci sono tre possibilità per Pinamonti. Ora dovrà decidere il club nerazzurro

vedi letture

Andrea Pinamonti in prestito fino al termine della stagione per far spazio a una quarta punta con maggiore esperienza. E' una delle decisioni prese dalla dirigenza nerazzurra dopo il summit con l'allenatore di oltre una settimana fa, quello che diede il via libera al prestito di Nainggolan al Cagliari.

Pinamonti piace a diverse società: si sono fatte avanti in Serie A sia il Benevento che il Bologna per un prestito fino al termine della stagione. C'è la possibilità Parma, in un possibile scambio con Gervinho, mentre da escludere l'ipotesi Crotone. Il giocatore ha aperto a un'avventura in prestito altrove, ma adesso dovrà essere l'Inter a portare avanti i contatti e a trattare con i club interessati.