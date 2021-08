tmw Inter, l'operazione Correa resta complicata. Tutte le ultime e le idee alternative al 'Tucu'

L'operazione che potrebbe portare Joaquin Correa all'Inter resta difficile: stando a quanto da noi raccolto, non c'è intesa sul prezzo (la richiesta della Lazio è di 35 milioni di euro senza bonus) né sulla formula (da Milano stanno pensando a un prestito con diritto che, almeno al momento, non convince Lotito). I nerazzurri comunque ci stanno provando e gli agenti del Tucu lavorano senza sosta per accontentare il calciatore, che ha già chiarito di voler tornare alle dipendenze di Inzaghi: tuttavia a Viale della Liberazione si ragiona sul piano B, o meglio su molteplici piste alternative. In primis a quella che porterebbe a Lorenzo Insigne, che rimane complicata, mentre Scamacca e Belotti appaiono possibilità più concrete e realizzabili. L'ipotesi che porta al centravanti granata tuttavia non scalda particolarmente.