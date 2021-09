tmw Inter, la rifinitura: c'è Vidal, Sensi unico assente. Alle 14 partenza per Kiev

Rifinitura pre Champions per l'Inter ad Appiano Gentile in vista della gara di domani in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Regolarmente in gruppo Arturo Vidal che verrà valutato per un'eventuale convocazione, mentre l'ultimo a entrare in campo è stato Lautaro Martinez. Presente anche il Primavera Sangalli, con Stefano Sensi unico assente: il centrocampista rientrerà dopo la sosta. La squadra partirà alle ore 14 per Kiev.