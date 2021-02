tmw Julio Baptista: "Oggi alleno e Gasperini mi piace. Real? La Champions è la sua coppa"

"Mi piace la proposta audace e coraggiosa dell'Atalanta di Gasperini. I nerazzurri giocano un calcio votato all'attacco e allo spettacolo, riuscendo a segnare spesso tanti gol ai loro avversari. Non si risparmiano mai in campo". L'ex Real Madrid Julio Baptista, intervistato da TuttoMercatoWeb.com a margine di uno speciale evento dedicato alle 90 stagioni de LaLiga, ha presentato il big match di Champions League in programma domani tra la Dea e i blancos. Ecco una breve anticipazione della nostra chiacchierata con La Bestia brasiliana: "Il Real resta il Real, nonostante le difficoltà e le assenze. Sappiamo bene come i blancos siano sempre temibili, specialmente se si tratta della loro competizione per eccellenza e di un doppio confronto. Mi aspetto grande equilibrio, può succedere di tutto in questa sfida".

Chiosa, non certo per minor importanza, sulla sua attualità: cosa fa oggi Julio Baptista?

"Sono ambasciatore de LaLiga e alleno nelle giovanili del Valladolid. Sono veramente contento e orgoglioso di questa nuova sfida nel mondo del calcio, stavolta dalla panchina".

