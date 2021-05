tmw La favola Calafiori raccontata da chi l'ha vista iniziare: "Già a 9 anni convinse Bruno Conti"

La Roma di Mourinho riparte... da Riccardo Calafiori. Nel giorno in cui lo Special One ha pubblicato un video nel quale studia il giovane laterale giallorosso, su TMW abbiamo intervistato proprio il Presidente della sua prima società: la Petriana Calcio. "Riccardo Calafiori è stato da noi in Petriana dal 2008 al 2010. Quelli sono anni veramente importanti per la formazione calcistica di un bambino. Proprio in quel periodo ha vinto il 'Galeazzi', un torneo prestigioso nel panorama sportivo laziale. A quel tempo il suo allenatore era Francesco Castagnino, una persona dai grandissimi valori, che purtroppo a settembre dello scorso anno ci ha lasciato. Riccardo è rimasto nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo, soprattutto per la sua disponibilità. So che è ancora in contatto con un nostro ragazzo, Nicola Carpineti, attuale capitano della formazione Juniores", le dichiarazioni esclusive di Stefano Settimi sui primi passi nel calcio del talento classe 2002.

Numeri d'alta scuola e colpi fuori dalla media: ci racconta il suo trasferimento alla Roma a soli 9 anni?

"La Roma decise di puntare fin da subito su di lui, prendendolo all'età di appena 9 anni e bruciando così sul tempo altre società che lo seguivano da tempo. Un campione come Bruno Conti aveva già capito a quell'epoca le sue potenzialità, decidendo di farlo crescere proprio nelle giovanili giallorosse".

L'ha sorpresa vederlo bruciare le tappe anche tra i professionisti?

"Nient'affatto, non mi ha sorpreso il suo exploit con la prima squadra. Bisogna fare i complimenti non solo al ragazzo ma anche alla sua famiglia, che lo ha supportato e lo ha fatto crescere con dei valori che hanno permesso a Riccardo di raggiungere i professionisti senza smarrire la retta via nel corso degli anni".