tmw Lazio, primo giorno di raduno: Luiz Felipe, Radu e Cataldi i primi ad arrivare a Formello

Primo giorno di raduno per la Lazio, che comincia oggi con le visite mediche: in mattinata a Formello, nel pomeriggio in Paideia. Luiz Felipe, Radu e Cataldi i primi ad arrivare. Di seguito il video realizzato dall'inviato di TMW.