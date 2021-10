tmw Marotta: "L'addio di Conte ci ha spiazzati". E poi spiega come l'Inter ha scelto Inzaghi

"La scelta di Inzaghi? Le decisione di Conte di lasciare l'Inter non era tanto prevedibile e ci ha anche un po' spiazzati. Quindi in quel momento abbiamo dovuto agire con grande tempestività per individuare il profilo migliore sulla piazza". Parla così l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento: "Abbiamo scelto un allenatore giovane ma con percorso già significativo, che stava discutendo proprio in quel periodo il suo rinnovo con la Lazio. Siamo stati tempestivi, gli abbiamo presentato il nostro progetto, un progetto serio che è stato sposato immediatamente. Abbiamo identificato un allenatore che potesse proseguire quanto fatto da Conte, non volevamo ci fossero stravolgimenti".