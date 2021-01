tmw Milan, ci siamo: domani Fikayo Tomori arriva in città. Poi visite e firma

vedi letture

Ci siamo. Il Milan è pronto ad accogliere Fikayo Tomori: domani, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il difensore del Chelsea, in arrivo in rossonero in prestito con diritto di riscatto, sarà a Milano. Poi il consueto iter di visite mediche e firme, anche se per i tempi legati al transfert è complicato che Pioli possa già averlo a disposizione nella prossima di campionato, sabato alle 18 contro l’Atalanta.