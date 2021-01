tmw Milan, contatti per Junior Firpo: il Barcellona può cederlo a gennaio

Il Milan osserva da vicino Junior Firpo, esterno mancino in uscita dal Barcellona, e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club rossonero sta avendo contatti con il Barcellona per chiedere i dettagli dell'operazione. L'obiettivo del club di via Aldo Rossi è quello di prendere un terzino sinistro subito e quello del dominicano naturalizzato spagnolo è un profilo che interessa, anche se non è l'unico. Firpo in questo momento non è centrale nel progetto Barcellona e potrebbe lasciare il club azulgrana a titolo temporaneo.

Altre pretendenti - Nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni per Firpo anche il Napoli, ma i contatti si sono fermati dopo un sondaggio perché un'operazione in entrata sarebbe possibile solo dopo l'uscita di uno tra Ghoulam e Malcuit, giocatori che in questo momento non hanno offerte concrete sul piatto.