tmw Milan, gli agenti di Colombo in sede. Si decide il futuro: Monza, Cagliari e Genoa in pressing

vedi letture

Si decide in queste ore il futuro di Lorenzo Colombo al Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'agente dell'attaccante, Giuseppe Riso, insieme a un altro membro dell'entourage, è arrivato da pochi minuti all'interno della sede dei rossoneri in via Aldo Rossi a Milano, per discutere quello che ne sarà del suo assistito, che dopo l'esperienza al Lecce della passata stagione, conclusasi con la salvezza dei salentini anche grazie ai suoi gol, potrebbe partire di nuovo per cercare spazio con più continuità, anche se prima il Milan dovrà prendere un altro attaccante, per non rimanere scoperto.

Le pretendenti.

Sul giovane centravanti italiano ci sono da settimane Monza, Cagliari e Genoa, che vorrebbero prenderlo in vista della stagione che sta per comuniciare. Al momento i brianzoli sono in vantaggio sua sui sardi che sui liguri, per quella che in ogni caso sarebbe al massimo una cessione in prestito, visto che i rossoneri non lo vogliono certo cedere a titolo definitivo.

La passata stagione.

Come detto, l'attaccante l'anno scorso ha giocato con la maglia del Lecce, scendendo in campo 33 volte in Serie A, molte delle quali da titolare, e realizzando cinque gol, l'ultimo dei quali alla penultima giornata contro il Monza, che alla fine è stato quello decisivo per la salvezza dei giallorossi.