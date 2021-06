tmw Milan, torna Caldara dopo 18 mesi all'Atalanta: oggi summit in sede col suo agente

vedi letture

Mattia Caldara torna al Milan. Dopo 18 mesi in prestito all'Atalanta, il difensore classe '94 da questa estate tornerà a vestire la casacca del club rossonero che oggi, in un summit con il suo procuratore Giuseppe Riso, ha iniziato a parlare delle strategie per il futuro di Caldara.

Il difensore di Bergamo ha altri due anni di contratto col club rossonero: il Milan dovrà ora decidere se cederlo di nuovo oppure tenerlo in rosa.