tmw Oliveira: "Cagliari, bel colpo Strootman. Viola, Italiano scelta giusta per provare la svolta"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com con Luis Oliveira si è parlato anche del Cagliari e non solo. "L'arrivo di Strootman - ha detto - è un bel colpo perchè può dare qualcosa in più, la piazza non deve soffrire come l'anno scorso. Dispiace invece che la società, come avviene per tanti altri club, debba aspettare di sapere se i giocatori che erano in prestito ci saranno ancora o se dovranno esser fatte altre valutazioni e ricerche".

La Fiorentina invece verrà guidata da Italiano

"E' un allenatore giovane e penso sia stata fatta una buona scelta. Si parlava anche di Ranieri, ma alla fine si è puntato su un emergente che può dare qualcosa alla piazza. A volte si dice che un tecnico è troppo giovane ma si può cambiare anche così, pure in questo modo ci possono essere le svolte".

E ora che squadra si aspetta?

"Qualche tempo fa parlando con Antognoni gli ho detto: speriamo che dopo la salvezza vengono trovati i giocatori ideali perché i tifosi si aspettano di poter lottare per traguardi di prestigio".

A proposito di Antognoni: ha visto che potrebbe terminare il suo rapporto con i viola?

"Io penso che un uomo come Antognoni, una bandiera, debba restare. La sua presenza è importante e deve essere a contatto con la prima squadra. Ricordo che quando giocavo nella Fiorentina, Antognoni è sempre stato una persona squisita, sempre presente per parlare, per confrontarsi con i giocatori. E' importante per la squadra, la sua presenza conta tanto. E' un uomo che ha dato tutto a Firenze, la società deve tenerlo vicino alla squadra".