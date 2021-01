tmw Per Papastathopoulos niente Italia: è già ad Atene, futuro all'Olympiacos

vedi letture

Nessuna sorpresa rispetto a quanto vi avevamo raccontato nel weekend: Sokratis Papastathopoulos ha scelto la Grecia per chiudere la propria carriera dopo l'esperienza all'Arsenal, da cui si è liberato mercoledì scorso. Per il centrale ellenico non ci sarà ritorno in Italia dunque, con Parma, Lazio e soprattutto Genoa che si erano interessate al suo profilo. L'ex Milan è già ad Atene, dove si appresta a fare le visite mediche con l'Olympiacos, che sarà dunque la sua scelta per il 2021.