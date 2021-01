tmw Pinamonti, c'era il Valencia. Poi il dietrofront Inter dopo la fumata nera per Dzeko-Sanchez

Il Valencia nella giornata di oggi ufficializzerà l'arrivo dal Wolverhampton dell'attaccante italiano Patrick Cutrone. In forza alla Fiorentina nella prima parte di stagione, il centravanti classe '98 è sbarcato questa mattina in città ed è pronto a dare il via alla sua nuova avventura.

Il Valencia ha così concluso la ricerca di un centravanti. Tanti sondaggi, che avevano riguardato anche un altro attaccante italiano, ovvero Andrea Pinamonti. La scorsa settimana - nelle ore in cui lo scambio Dzeko-Sanchez sembrava possibile - l'Inter aveva aperto alla sua cessione a titolo temporaneo. Poi la fumata nera, il mancato accordo con la Roma e il dietrofront anche su Pinamonti. Che resta all'Inter per ricoprire il ruolo di quarta punta.