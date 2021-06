tmw radio Ambrosetti: "Mi intriga il ritorno di Mourinho in Italia. E poi Dionisi e Zanetti"

Quale cambio di panchina intriga di più Gabriele Ambrosetti? Così l'ex difensore, nel suo intervento di ieri a TMW Radio: "Beh, ovviamente il ritorno di Mourinho in Italia, in una piazza importante come Roma. Parliamo di un uomo che sa fare tanto. E poi i giovani, su tutti Dionisi e Zanetti. Però viviamo anche situazioni particolari, come la Fiorentina che ancora non ha un allenatore. Si utilizza un po' troppo spesso la parola "azienda" nel calcio... Serve fare un passo in avanti".