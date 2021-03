tmw radio Bergonzi: "Cagliari-Juventus, il fallo di Ronaldo era da punire col rosso"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sul discusso episodio di Cagliari-Juventus, che ha visto protagonista Cristiano Ronaldo: "Per me è un brutto intervento, molto pericoloso. Era gamba testa sulla testa dell'avversario, è un intervento che mette in serio pericolo l'incolumità dell'avversario. Ronaldo di sicuro non voleva fare male all'avversario, però il regolamento parla chiaro. Il Var doveva richiamare l'arbitro e fargli rivedere l'episodio, che era da rosso".