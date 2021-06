tmw radio Di Gennaro sull'Italia: "Barella? Più gioca e prende colpi e meglio fa"

A parlare degli Europei a TMW Radio, ieri durante Maracanà, è stato Antonio Di Gennaro, ex giocatore e commentatore tv: "Con Verratti che sta rientrando esce Locatelli? Non succede niente. Verratti ha qualità uniche, Locatelli si è inserito alla grande, con personalità. E' diverso come gioca Locatelli da Verratti. Non è un problema se esce. Barella, più gioca e prende colpi e meglio fa, Jorginho non esce, quindi... Credo che potrebbe aspettare mercoledì e decidere. Magari può toglierlo Verratti prima del tempo. Il problema del collaterale non è semplice, un conto poi è la partita e un conto è l'allenamento".