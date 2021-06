tmw radio G. Carboni: "Spalletti al Napoli potrà sbizzarrirsi dalla cintola in su"

L'ex attaccante Guido Carboni, oggi allenatore, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche dell'arrivo di Spalletti al Napoli: "Dovrà sistemare un po' il reparto difensivo, è quello che gli deve dare sicurezze. Aggiustato qualcosa dietro e in mezzo, davanti potrà sbizzarrirsi: dalla cintola in su sa come far giocare le sue squadre".