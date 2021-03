tmw radio Impresa dell'Atalanta col Real? Ct Ungheria: "Guai a essere pessimisti"

vedi letture

Il commissario tecnico dell'Ungheria, Marco Rossi, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche delle italiane impegnate in Champions la prossima settimana: "L'Atalanta è la squadra più imprevedibile d'Europa, è capace di tutto: sulla carta è difficile, ma non bisogna in alcun modo essere pessimisti. Per la Lazio invece il discorso è complicato...”.