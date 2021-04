tmw radio Sconcerti: "Conte è migliorato. All'Inter più fondamentale che alla Juventus"

vedi letture

Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche di Antonio Conte e dell'Inter: "È migliorato molto. Rispetto al primo scudetto della Juve trovo una persona totalmente diversa. E poi opera in una società in cui è fondamentale, mentre alla Juventus gli chiedevano semplicemente di allenare. Non è un caso che quando si sono ammalati tutti e il presidente non c'è stato, lui è diventato l'Inter in maniera completa".