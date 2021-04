tmw radio Sconcerti: "Juve e Atalanta in Champions. Il Milan rischia di più ma è squadra"

L'opinionista Mario Sconcerti, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche della lotta per i posti Champions League in Serie A, e chi abbia maggiori chance di raggiungerli: "Per quanto ho visto l'Atalanta, ma anche la Juventus. La Juve ha sprazzi che nessun altro ha, le manca una personalità di fondo. Credo che le prime quattro di oggi rispecchiano il tutto, forse è il Milan chi rischia ma anche chi viene più spesso sottovalutato, perché comunque è molto squadra. Non vale però Juve o Atalanta".