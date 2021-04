tmw radio Sconcerti: "Ottima decisione escludere i 3 juventini. Sorpreso sia uscita la notizia"

Il direttore Mario Sconcerti, intervenuto come di consueto nella puntata di ieri di Maracanà su TMW Radio, ha commentato così la scelta della Juventus di escludere Arthur, McKennie e Dybala, rei di aver violato le norme anti-Covid, dai convocati per il derby col Torino: "Mi sembra un'ottima decisione. Se voglio essere malizioso, non sono stupito dai giocatori ma dal fatto che sia filtrata la notizia. Di solito la Juve non faceva uscire questi problemi. Ultimamente stanno succedendo cose che la rimettono al livello degli altri, dal caso Suarez in poi", le sue parole sul nuovo caso in casa bianconera.

