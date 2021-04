tmw Arthur e Dybala a casa McKennie, la ricostruzione della cena che ha fatto arrabbiare la Juve

Nessuna festa, ma comunque una cena con 10 persone in totale (e non 20). Secondo quanto raccolto da TMW, Arthur e Paulo

Dybala avrebbero fatto visita al loro compagno di squadra Weston McKennie per cenare e giocare a poker nella tanto discussa “serata” che ha fatto arrabbiare la Juventus. Dieci persone riunite, quattro delle quali conviventi a casa McKennie, che sono state multate per aver prolungato il ritrovo oltre il coprifuoco e violato così le normative anti-Covid. Questa la ricostruzione dei fatti che arriva dai diretti interessati.